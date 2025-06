Federação formada por Solidariedade e PRD se distancia de Lula e considera apoiar Ronaldo Caiado nas eleições de 2026

Com um total de dez deputados, essa união busca atender à cláusula de barreira e diminuir a fragmentação política na Câmara dos Deputados

A federação formada entre o Solidariedade e o PRD está se distanciando do governo de Luis Inácio Lula da Silva (PT) considerando a possibilidade de apoiar Ronaldo Caiado, do União, nas eleições de 2026. Com um total de dez deputados, essa união busca atender à cláusula de barreira e diminuir a fragmentação política na Câmara dos Deputados. O Solidariedade, que atualmente ocupa posições no governo federal, tem criticado a administração de Lula e manifestado apoio a uma CPI para investigar fraudes no INSS. O PRD, que surgiu em 2023 da fusão entre o PTB e o Patriota, é liderado por Ovasco Resende e também se posiciona como oposição. A nova federação tem como objetivo ajudar os partidos a cumprirem a cláusula de barreira, que exige a eleição de pelo menos 13 deputados em nove estados até 2026. No momento, tanto o PRD quanto o Solidariedade contam com cinco deputados cada um.

Com a formação dessa aliança, o número de bancadas ativas na Câmara dos Deputados será reduzido para 14, o que representa a menor quantidade desde 1986. Outras legendas, como o União Brasil e o PP, também estão em processo de formação de federações, enquanto o MDB e os Republicanos iniciaram diálogos para uma possível aliança. Atualmente, existem três federações reconhecidas pelo TSE: PT-PCdoB-PV, PSOL-Rede e PSDB-Cidadania. A movimentação dos partidos reflete um cenário político em transformação, onde a busca por maior representatividade e a superação da fragmentação partidária se tornam prioridades.

Publicado por Sarah Paula

