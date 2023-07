Fim do orçamento secreto, isenção do IR e mais: O que sobrou das promessas de Lula após seis meses de governo

Nos primeiros 180 dias do terceiro mandato, chefe do Executivo priorizou mudanças administrativas e restabelecimentos de programas sociais

Passados os primeiros 180 dias do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o balanço de promessas de campanhas já cumpridas pelo petista aponta o predomínio de mudanças administrativas, como recriação de ministérios e criação de novas pastas, e o destaque para o restabelecimento de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, do Mais Médicos e ampliação das cotas raciais e da verba da merenda escolar. Em contrapartida, a análise também revela que importantes compromissos de cunho político, inclusive utilizados pelo petista como bandeira de campanha contra opositores, foram quebrados logo nos primeiros meses. É o caso do fim do chamado orçamento secreto, por exemplo. Usado como bala de prata por Luiz Inácio e aliados durante as eleições de 2022, especialmente para críticas direcionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a prática da distribuição de emendas sem transparência se mantém na atual gestão.

Outra promessa descumprida por Lula envolve o Poder Judiciário. Na campanha presidencial, em um debate promovido pela TV Bandeirantes, o então candidato do PT criticou Bolsonaro e disse que não indicaria “amigos” para o Supremo Tribunal Federal. Menos de seis meses depois, o petista indicou e viu o Senado aprovar o nome de Cristiano Zanin para uma cadeira na Corte. O advogado representou Lula nos processos da Operação Lava Jato. Para o balanço dos primeiros seis meses do governo Lula 3, o site da Jovem Pan preparou uma análise de quais promessas Lula já efetivadas, as parcialmente concluídas e os temas que o petista voltou atrás e cedeu a pressão de aliados. Confira abaixo o raio-x das promessas de Lula:

Promessas cumpridas

Recriar o Ministério da Previdência Social

Recriar o Ministério da Pesca

Recriar do Ministério da Cultura

Criar do Ministério dos Povos Originários

Retomar o Bolsa Família

Retomar e ampliar o Mais Médicos

Manter e ampliar cotas raciais

Aumentar verba da merenda escolar

Promover um mutirão para zerar fila do SUS

Não privatizar o Banco do Brasil

Não privatizar os Correios

Não privatizar a Petrobras

Apresentar uma nova regra fiscal e revogar o teto de gastos

Acabar com o Preço de Paridade de Importação (PPI) na Petrobras

Criar programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas das famílias

Fortalecer serviços para atendimento à Saúde da Mulher

Em andamento

Retomar o Minha Casa Minha Vida

Propor uma reforma tributária

Não concorrer à reeleição em 2026

Reajustar do salário-mínimo acima da inflação todos os anos

Retirar sigilo de 100 anos de informações de Bolsonaro

Ampliar a participação do Brasil na política externa

Ampliar acesso ao ensino superior

Criar programa de atendimento a mulheres que sofreram violência

Garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação

Combater o crime ambiental promovido por milícias, grileiros e madeireiros

Não cumpridas

Isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Recriar o Ministério de Segurança Pública

Universalizar internet em todas as escolas

Universalizar acessos a luz e água

Aumentar o investimento do Bolsa Atleta

Propor nova legislação trabalhista

Implantar programa para combater o déficit de aprendizagem devido à pandemia

Expandir ensino técnico profissionalizante

Apresentar nova política de drogas para redução de riscos

Apresentar política coordenada para redução de homicídios

Promover o desmatamento zero

Tirar o Brasil do mapa da fome

