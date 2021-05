Flávio Bolsonaro anuncia saída do Republicanos

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) anunciou sua desfiliação do partido Republicanos nesta quarta-feira, 26. “Comuniquei há pouco minha desfiliação do Republicanos ao meu amigo e presidente do partido, Marcos Pereira. Muito obrigado a todos do partido pelo tratamento excepcional, transparente e respeitoso de todos os dias. Contem comigo para traçarmos, juntos, o futuro do nosso Brasil”, registrou o senador nas redes sociais. Junto com a legenda, Flávio postou uma foto ao lado do presidente do Republicanos.

Em nota, a assessoria do senador não informou para qual outra legenda deve ir o filho do presidente. “Ele aguarda uma definição do presidente da República sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”, afirmou. Ambos procuram um novo partido para lançar suas candidaturas nas eleições de 2022. O senador Flávio Bolsonaro e seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foram eleitos em 2018 filiados ao PSL. Após divergências com membros da sigla, eles deixaram o partido em 2019. Na ocasião, o senador se filiou ao Republicanos. Já o presidente permanece sem sigla desde então.