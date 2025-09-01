Jovem Pan > Notícias > Política > Flávio Bolsonaro convoca ex-assessor de Moraes durante julgamento do pai no STF

Flávio Bolsonaro convoca ex-assessor de Moraes durante julgamento do pai no STF

Audiência ocorrerá no mesmo dia e horário em que o Supremo Tribunal Federal julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado em 2022

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 18h20
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bolsonaro DF - EDUARDO BOLSONARO/EUA/PGR/INQUÉRITO - POLÍTICA - Foto de arquivo de 28/03/2023 do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL- SP) em sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda- feira, 26 de maio de 2025, a abertura de um inquérito para investigar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A PGR atribui ao deputado uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes da própria Procuradoria, do Supremo e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas. 28/03/2023 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A Comissão de Segurança do Senado Federal terá, nesta terça-feira (2), um depoimento considerado sensível. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ouvirá Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A audiência ocorrerá no mesmo dia e horário em que o Supremo Tribunal Federal julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Flávio Bolsonaro já indicou que não acompanhará o julgamento no STF para estar presente na comissão.

Segundo informações divulgadas, Tagliaferro deve apresentar denúncias sobre a atuação de integrantes da Justiça Eleitoral durante o pleito de 2022. Ele afirma que houve tentativa de interferência direta no processo eleitoral. Atualmente vivendo na Itália, o ex-assessor já foi denunciado por vazar informações consideradas sigilosas, incluindo conversas em grupos de WhatsApp internos e ordens atribuídas a Moraes.

Enquanto o Senado ouvirá denúncias sobre a atuação de Alexandre de Moraes no TSE, o Supremo definirá o destino judicial do ex-presidente Bolsonaro. A coincidência de agendas promete intensificar a polarização política e ampliar a repercussão das decisões nos dois poderes.

