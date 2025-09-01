Flávio Bolsonaro convoca ex-assessor de Moraes durante julgamento do pai no STF
Audiência ocorrerá no mesmo dia e horário em que o Supremo Tribunal Federal julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado em 2022
A Comissão de Segurança do Senado Federal terá, nesta terça-feira (2), um depoimento considerado sensível. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ouvirá Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A audiência ocorrerá no mesmo dia e horário em que o Supremo Tribunal Federal julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Flávio Bolsonaro já indicou que não acompanhará o julgamento no STF para estar presente na comissão.
Segundo informações divulgadas, Tagliaferro deve apresentar denúncias sobre a atuação de integrantes da Justiça Eleitoral durante o pleito de 2022. Ele afirma que houve tentativa de interferência direta no processo eleitoral. Atualmente vivendo na Itália, o ex-assessor já foi denunciado por vazar informações consideradas sigilosas, incluindo conversas em grupos de WhatsApp internos e ordens atribuídas a Moraes.
Enquanto o Senado ouvirá denúncias sobre a atuação de Alexandre de Moraes no TSE, o Supremo definirá o destino judicial do ex-presidente Bolsonaro. A coincidência de agendas promete intensificar a polarização política e ampliar a repercussão das decisões nos dois poderes.
