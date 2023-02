Flávio Bolsonaro denuncia Randolfe ao Conselho de Ética por tirar celular da mão de youtuber

Episódio aconteceu em 2 de fevereiro, nas dependências do Senado Federal, quando Wilker Leão questionava o líder do governo Lula sobre um projeto de lei

Geraldo Magela/Agência Senado - 14/07/2022 Flávio Bolsonaro alega ainda que Randolfe buscava se esquivar de responder perguntas do youtuber



O senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentou nesta segunda-feira, 6, uma denúncia ao Conselho de Ética do Senado Federal contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede), atual líder do governo Lula no Congresso Nacional. O site da Jovem Pan teve acesso à íntegra do documento. Na denúncia, o parlamentar fala em “prática de abusos”, quebra de decoro parlamentar e indícios de conduta incompatível com o exercício do mandato, citando episódio em que Randolfe teria “investido de forma autoritária e usando de violência se apropriou de um aparelho celular do Youtuber Wilker Leão”. “Com o propósito de coibir violentamente a liberdade de expressão de pessoa que o questionava sobre sua atuação parlamentar, empregou tamanha violência- a ponto do ofendido não possuir mais meios de oferecer resistência física – para então se assenhorar de forma ilegitima de seu aparelho smartphone”.

O episódio objeto da denúncia ocorreu em 2 de fevereiro. Wilker Leão questionava o Randolfe Rodrigues a respeito do projeto de lei 2864/22, que cria o tipo penal “assédio político”. Flávio Bolsonaro alega que o colega senador buscava se esquivar de responder perguntas do youtuber e questiona a conduta do parlamentar, falando em atitudes contra a liberdade de expressão e até roubo. “Aconduta do denunciado cinge-se como ‘coisa típica do autoritarismo’, mas com um agravante: não ficou somente a esfera da tentativa. As imagens gravadas no dia 02 de fevereiro de 2023 evidenciam que que o denunciado efetivamente tomou o celular de uma pessoa que o questionava sobre sua atuação parlamentar”, diz o documento.