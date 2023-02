Randolfe vai ao Conselho de Ética contra Marcos do Val

Representação será entregue ao colegiado do Senado após denúncia de reunião envolvendo Daniel Silveira e Jair Bolsonaro

Pedro França/Agência Senado - 28/06/2022 Randolfe afirmou nas redes sociais que o "Caso Do Val" se resolve com "psicólogo e polícia"



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) vai entregar uma representação ao Conselho de Ética do Senado Federal pela cassação do senador Marcos do Val (Pode-ES). A expectativa é que o documento seja apresentado ainda nesta sexta-feira, 3. O pedido acontece após Do Val afirmar que recebeu uma proposta do ex-deputado Daniel Silveira tentando coagi-lo a ajudar em um plano para contestar os resultados das eleições de 2022. Em entrevista coletiva, o senador afirmou que participou de um encontro em dezembro do ano passado com Silveira e o o então presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual o então deputado federal propôs uma “missão” a Do Val, que teria que se aproximar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para gravar, sem autorização, conversas que comprometessem o magistrado e facilitassem o caminho para contestação dos resultados do pleito.

Nesta quinta, Randolfe afirmou nas redes sociais que o “Caso Do Val” se resolve com “psicólogo e polícia”. “O ‘Caso do Val’ é simples e se resolve com um psicólogo e com polícia, nada mais que isso! Vamos cuidar de reconstruir o Brasil que é o que interessa”, escreveu no Twitter o líder do governo no Congresso Nacional. Em outras publicações, o senador disse que “tudo precisa ser esclarecidos” e defendeu que “os autores dessa conspiração criminosa devem ser responsabilizados”. “O depoimento do senador Marcos do Val é muito grave. E traz os elementos que faltam para pedir o indiciamento do ex-presidente da República por atentar contra o Estado. Por isso, iremos propor que seja recolhido o depoimento do senador no inquérito dos atos antidemocráticos”, afirmou.