Atos de Bolsonaro têm bandeira dos EUA e mensagens de ‘SOS Trump’, ‘Help, Trump’ e ‘Thanks Trump’
Apoiadores elogiam atuação do americano em sanções contra o Brasil; Lula ironizou a dependência simbólica dos opositores em relação ao ex-presidente norte-americano
Manifestações da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizadas em cidades como São Paulo e Brasília, chamaram atenção pelo tom internacionalizado. Além de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pedidos de anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro, muitos cartazes exibidos pelos manifestantes destacavam mensagens voltadas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Thanks, Trump”, “Help, Trump”, “SOS, Trump”, “Bolsonaro Free’ e “Eleição sem Bolsonaro é ditadura” eram algumas delas, todas acompanhadas de bandeiras norte-americanas.
A postura foi criticada pelo presidente da República. Lula ironizou a dependência simbólica dos opositores em relação ao ex-presidente norte-americano, afirmando que “patriotas brasileiros agarrados às botas do presidente dos EUA” revelam uma contradição. O petista reforçou ainda que o Brasil não aceitará qualquer ingerência estrangeira e respondeu às tarifas de Trump com medidas de reciprocidade.
O gesto foi interpretado como um apelo direto ao republicano, visto por apoiadores de Jair Bolsonaro como aliado político e possível defensor de seus interesses no cenário internacional. Os protestos ocorreram em meio à repercussão das tarifas impostas por Trump contra o Brasil e da aplicação da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras. Parte dos manifestantes chegou a defender essas medidas como forma de pressionar o governo Lula.
Pouco antes do início do ato pela anistia na Avenida Paulista, os apoiadores ecoaram cânticos evangélicos e gritam “Bolsonaro Free”. Com o lema “Reaja Brasil: o medo acabou”, o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe. A previsão é que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre a análise do caso na sexta-feira, 12.
