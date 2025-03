Flávio Bolsonaro e Silas Malafaia atacam Moraes em ato no Rio: ‘Ditador’

Segundo o senador, mencionando os presos do 8 de Janeiro, o ministro do STF tem pressa para concretizar uma ‘certa vingança’; pastor evangélico disse o Brasil vive uma ‘perseguição política’ nunca vista

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Flávio, mencionando os presos do 8 de Janeiro, Moraes tem pressa para concretizar uma "certa vingança"



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o ato convocado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a manhã deste domingo (16) na Praia de Copacabana, busca derrotar o “alexandrismo”. Em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Flávio disse que o magistrado não respeita as normas jurídicas como o direito à ampla defesa e contraditório. Segundo Flávio, mencionando os presos do 8 de Janeiro, Moraes tem pressa para concretizar uma “certa vingança”.

“Rasgando a nossa Constituição sem processo legal, sem ampla defesa, sem contraditório. É uma pressa para que se concretize uma certa vingança. Isso não tem espaço na nossa democracia, esse ‘alexandrismo’ tem que acabar”, afirmou Flávio. O senador disse ainda que acredita que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem votos suficientes para pautar o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

“Eu acredito que nós já temos votos suficientes, na Câmara e no Senado, para aprovar esse projeto de anistia. Só que hoje é muito importante a presença de todos aqui para manifestar a discordância do caminho que o País está tomando, em especial com a decisão que poucos estão tomando em Brasília”, afirmou Flávio. A estratégia dos bolsonaristas para o ato de hoje é deixar os ataques a Moraes para os aliados do ex-presidente, como feito por Flávio. Bolsonaro, por sua vez, deve adotar um tom cauteloso e focar no pedido de aprovação da anistia aos golpistas.

O pastor evangélico Silas Malafaia, um dos organizadores do ato de Jair Bolsonaro, chamou o ministro Alexandre de Moraes de “ditador” antes do início do evento. Segundo Malafaia, que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, o Brasil vive uma “perseguição política” nunca vista. “Ele é um ditador, que está extrapolando todas as leis do nosso País. É uma verdadeira perseguição política como a gente nunca viu na história do nosso País”, disse.

Malafaia, que também organizou os atos feitos por Bolsonaro na Avenida Paulista e em Copacabana no ano passado, evitou falar sobre quantos manifestantes devem comparecer neste domingo. O pastor evangélico disse, porém, que a esquerda não consegue “colocar nem a metade”.”Eu sempre digo que eu não gosto de números. O que estiver aqui de gente, a esquerda não tem a capacidade de colocar nem a metade”, disse Malafaia.

Esse não é o primeiro ataque do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo direcionado a Moraes nesta semana. Nesta quarta-feira (12), Malafaia disse que ao orar, não pede “para matar” o ministro, mas entrega o magistrado “nas mãos de Deus”.

“Não peço para matar, não peço para nada disso não, só coloco na mão de Deus, que Deus sabe quem é que Deus quer salvar. Como é que você vai fazer uma oração ao Senhor, ao teu filho? Eu não faço, eu não faço essa oração. Deus sabe o que Deus quer. Muitas vezes Deus quer salvar um cara desse. E eu, eu vou estar combatendo contra Deus, então é melhor eu entregar na mão de Deus e fazer a minha parte de cidadão”, disse Malafaia durante uma pregação no Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj).

