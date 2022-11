Flávio Bolsonaro elogia manifestações e pede para população ‘confiar no capitão’

Senador se manifestou no Twitter após a divulgação do vídeo em que o chefe do Executivo, o presidente e seu pai, pede o fim dos bloqueios nas rodovias

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as redes sociais durante a noite desta quarta-feira, 2, para se manifestar sobre o posicionamento de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), em que o mandatário pede o fim dos bloqueios nas rodovias federais. Em uma breve publicação, o congressista pediu para a população que confiem no chefe do Executivo. “Aplausos de pé a todos os brasileiros que estão nas ruas protestando, espontaneamente, contra a falência moral do nosso país! Confiem no Capitão!”, disse o parlamentar. Os manifestantes estão na rua desde domingo, 30, após o fim do segundo turno do pleito presidencial, em que o candidato à reeleição perdeu a disputa contra o líder petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Anteriormente, seu irmão e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também usou seu Twitter para se manifestar sobre o fim das eleições e utilizou uma das frases proferidas pelo seu pai no primeiro discurso presidencial após a derrota eleitoral: “Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça como se deu o processo eleitoral”.