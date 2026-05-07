Flávio diz que são ‘graves’ as acusações contra Ciro Nogueira

Segundo a PF, foram colhidos indícios de que Vorcaro encomendou à assessoria do Banco Master a confecção do texto de uma emenda que foi posteriormente apresentada pelo senador do Piauí

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-canditado à presidência, Flávio Bolsonaro



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, em nota, serem “graves as informações divulgadas pela imprensa” após materiais coletado na nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7), contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Segundo Flávio, a situação deveria ser apurada com “rigor e transparência” pelas autoridades competentes e com “respeito ao devido processo legal”. O senador disse ainda que confia na relatoria do caso Master, conduzida pelo ministro André Mendonça, e espera uma “ampla apuração”.

A manifestação de Flávio acontece após agentes da PF cumprirem mandado de busca e apreensão contra Nogueira a partir da identificação por parte da corporação de uma suposta conduta do senador Ciro Nogueira Lima Filho em favor de Vorcaro, em troca do “recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Segundo a investigação, o congressista recebia R$ 500 mil por mês do dono do Banco Master.

O primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro também é alvo da operação e foi preso nesta manhã.

Informações da operação divulgadas

A ação faz parte da 5º fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. Pela primeira vez, a apuração alcança o núcleo político do caso, tendo entre os alvos o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e presidente nacional do partido.

A PF descreveu ter colhido indícios de que Vorcaro encomendou à assessoria do Banco Master a confecção do texto de uma emenda que foi posteriormente apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de favorecer os interesses do banco.

Em diálogos, Vorcaro chegou a comentar que a emenda apresentada pelo parlamentar “saiu exatamente como mandei”.

Em nota, a defesa de Ciro Nogueira negou qualquer irregularidade em sua atuação parlamentar e afirmou que ele não teve participação em atividades ilícitas ou nos fatos investigados. Os advogados também disseram que o senador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e criticaram as medidas da operação, classificando-as como graves e baseadas apenas em troca de mensagens de terceiros.

A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa de Felipe Cançado Vorcaro, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho e das empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos.