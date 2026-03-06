Vorcaro sobre Ciro Nogueira: ‘Um dos grandes amigos da vida’

Em entrevista à Jovem Pan no mês passado, senador admitiu conhecer empresário, mas relatou que relação é distante e institucional

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Ciro Nogueira foi o convidado do dia 2 de fevereiro do programa Direito ao Ponto



O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez nesta semana pela Polícia Federal, se referiu ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) como “um dos grandes amigos da vida”. Deu a declaração em conversa por mensagem de texto com a então namorada Martha Graeff. As informações foram obtidas pela Jovem Pan após quebra de sigilo telefônico do empresário.

Após ser questionado sobre quem seria a pessoa do lado dele em uma foto, Vorcaro disse se tratar de Ciro Nogueira: “É um senador muito amigo meu”.

“Quero te apresentar. Um dos grandes amigos da vida”, completa Vorcaro. Na sequência, Graeff muda de assunta e pergunta se o empresário já está chegando. A conversa aconteceu em 17 de maio de 2024.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, no mês passado, Ciro confirmou conhecer Vorcaro, mas negou ser próximo do empresário. “Eu sou um dos políticos mais importantes desse país e conheço todos os grandes empresários. O que não pode, e ninguém vai achar, é ter algo ilícito”, disse. Sobre Vorcaro, disse que “Brasília inteira” conhecia o empresário.

Daniel Vorcaro está preso em Brasília

Daniel Vorcaro, empresário e dono do Banco Master, foi preso na quarta-feira (4) em São Paulo na terceira fase da Operação Compliance Zero. Nesta sexta-feira (6), ele foi transferido à Penitenciária Federal de Brasília, onde ficará preso e isolado por 20 dias. Antes de ser encaminhado, ele havia passado por análise no IML.

O banqueiro estava preso em Potim, no interior de São Paulo. A transferência ao presídio de Brasília ocorre após decisão do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a pedido da Polícia Federal.

Segundo a PF, o pedido é em razão da integridade física do investigado, já que a lei assegura a decisão. “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”, argumentou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.