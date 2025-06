Foragida, Zambelli convoca apoiadores para ato na Paulista

O evento está marcado para domingo (29), às 14 horas; com as redes sociais suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a parlamentar disparou o vídeo para deputados bolsonaristas republicarem

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Fontes da Polícia Federal apontam que a parlamentar foragida poderá ser presa em breve



A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) gravou um vídeo nesta quinta-feira convidando os apoiadores para participarem de um evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados na Paulista. O evento está marcado para domingo (29), às 14 horas. Com as redes sociais suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a parlamentar disparou o vídeo para deputados bolsonaristas republicarem.

“Olá, pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do Estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desistam. Não desistam por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora. Desde 2011, as pessoas me diziam assim: ‘Carla, você me representa.’ Agora eu digo para vocês: ‘Vocês me representam.’ E, por favor, compareçam na Paulista, dia 29, às 12 horas da tarde. O Brasil precisa de todos vocês agora. Um grande abraço a todos.” Disse Zambelli.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal após invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a condenação, Zambelli passou pela Argentina, Estados Unidos e agora está exilada na Itália. Fontes da Polícia Federal apontam que a parlamentar foragida poderá ser presa em breve. Em julho, a Comissão de Constituição e Justiça deverá analisar o pedido de cassação da deputada bolsonarista.

