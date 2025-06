Bolsonaro passará por revisão médica nesta sexta antes de ato na Paulista

Ainda com soluços, ex-presidente embarcou nesta quinta-feira (26) para Minas Gerais e deve cumprir pelo menos três agendas

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Segundo a equipe médica, Jair Bolsonaro está com pneumonia, mas está bem



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por uma revisão médica nesta sexta-feira (27) antes de embarcar para São Paulo, onde participará de um ato no domingo na Avenida Paulista. Bolsonaro realizou, no último sábado (21), uma série de exames no Hospital DF Star, em Brasília, após ter passado mal durante compromissos políticos em Goiás. Segundo a equipe médica, o ex-presidente está com pneumonia, mas está bem. Ainda com soluços, ele embarcou nesta quinta-feira (26) para Minas Gerais e deve cumprir pelo menos três agendas.

Com o tema “Justiça Já”, os manifestantes devem criticar a prisão do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, além das organizações sindicais que fizeram descontos de aposentadorias — temas que contribuem para a baixa popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal organizador do ato é o pastor Silas Malafaia.

Esta será a primeira manifestação convocada por Bolsonaro após o ex-presidente prestar depoimento no STF no âmbito do inquérito da trama golpista. O ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

