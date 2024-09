Força Nacional de Segurança Pública recebe aval para atuar no Paraná e em Roraima

No Sul do país, foco será o combate a organizações criminosas e a crimes transnacionais; no Norte, FNSP ficará 90 dias na Terra Indígena Pirititi

KLEBER GONÇALVES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ainda não foi especificado o número de agentes que serão enviados para as operações nos dois estados



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu sinal verde para a atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em dois estados brasileiros: Paraná e Roraima. A autorização foi divulgada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 20 de setembro. No estado do Paraná, a FNSP terá como foco o combate a organizações criminosas e a crimes transnacionais, especialmente nas áreas de fronteira e nas regiões costeiras. A presença dos agentes visa fortalecer as ações de segurança pública nessas localidades, que enfrentam desafios significativos relacionados à criminalidade.

Em Roraima, a atuação da Força Nacional será direcionada à Terra Indígena Pirititi, onde os agentes permanecerão por um período de 90 dias. Essa ação ocorrerá em colaboração com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e os órgãos de segurança pública locais, buscando garantir a proteção e a segurança da população indígena.

Ainda não foi especificado o número de agentes que serão enviados para as operações nos dois estados. A quantidade de profissionais a ser mobilizada será definida com base no planejamento elaborado pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, que avaliará as necessidades específicas de cada região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller