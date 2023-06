Fritada pelo Centrão, ministra da Saúde recebe apoio público de Lula

Presidente exaltou o trabalho de Nísia Trindade na pasta e voltou a justificar escolha : ‘Experiência na Fiocruz foi excepcional’

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Lula e Ministra da Saúde Nísia Trindade



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu publicamente a ministra Nísia Trindade nesta quarta-feira, 7, durante cerimônia de relançamento do programa Farmácia Popular, no Palácio do Planalto. Com a chefe da Saúde sendo alvo do Centrão, o mandatário parabenizou a ministra, voltou a justificar a escolha para o Ministério da Saúde e fez acenos claros de que não pretende ceder a pressões. “Nísia não é médica, ela é cientista política. Ela é socióloga e ela veio trabalhar na Saúde como ministra porque a experiência dela como presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi excepcional e eu precisava de alguém, mais do que médico, que tivesse a sensibilidade de saber como vive o povo mais humilde. E escolhi uma mulher porque sabe tratar dos problemas com mais coragem e dignidade que os homens. Estou convencido que cuidar do povo pobre desse país a gente não se cuida com a cabeça, cuida com o coração. Tem que ter sentimento, tem que ter paixão”, exaltou. Como o site da Jovem Pan antecipou, Lula negocia a troca de ministros para garantir o apoio no Congresso Nacional. Para acomodar aliados, deverão ser negociadas as pastas da Educação para o União Brasil; da Agricultura para o MDB; da Saúde para o Progressistas; e até o Partido Liberal deve ser contemplado. Em conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o mandatário já deixou claro que há disposição para aceitar os pedidos encaminhados pelo Centrão, mas sem envolver o cargo de Nísia Trindade.