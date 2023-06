‘Lula precisa trazer palavra de paz e amor para o Congresso’, diz deputado do PSD

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Cezinha de Madureira disse que presidente foi inteligente em recusar o convite para participar da Marcha para Jesus

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) afirmou na manhã desta quarta-feira, 7, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa “trazer palavra de paz e amor” para o Congresso Nacional. A declaração foi feita durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Cinco meses após o início do terceiro mandato do petista, o cenário é nada animador para o Planalto e, apesar de aliados comemorarem alguns feitos, como a aprovação do projeto de equidade salarial entre homens e mulheres e a reestruturação do Bolsa Família, bandeira histórica do petismo, o governo tem pouco a comemorar. Isso porque o Executivo já soma sete derrotas no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados. Para Cezinha de Madureira, o presidente precisa oferecer ao país o chamado “Lula paz e amor”. “Precisa de uma palavra de paz para o congressista. Nós não queremos o mal para o Brasil. O que precisa é o Lula trazer uma palavra de paz e amor para o Congresso, porque o país precisa andar. Votei contra em algumas, não para fazer oposição burra, mas para falar que ele precisa conversar. Ele ganhou uma eleição com margem pequena. O país precisa de pacificação e nós somos representantes do povo. As pautas precisam ser ouvidas, não é simplesmente empurrar goela abaixo. O articulador dele, Alexandre Padilha, é muito bom, mas esperamos uma palavra de pacificação do líder, que essa semana sentou com Arthur Lira e, com certeza, começa a trazer segurança para o Congresso”, comentou o deputado do PSD.

Em relação ao declínio do presidente de participar da Marcha para Jesus, em São Paulo, que acontece neste feriado de Corpus Christi, 8, Cezinha de Madureira disse que Lula foi inteligente por ainda usar o “fígado do país”. “Presidente está sendo inteligente em mandar o ministro Messias, mais próximo dele, que, inclusive, é evangélico, para representá-lo no evento. Ele tem certeza que não seria oportuno participar quando ainda está usando o fígado do país e não o pacificou. A partir do momento que ele pacificar o Brasil e começar a governar para aqueles que não votaram nele, com certeza ele vai estar nestes momentos. Acho que ele está sendo inteligente não indo lá para não ser vaiado”, completou.

Confira à integra da entrevista com o deputado Cezinha de Madureira: