Fuad Noman é internado novamente com desidratação

Prefeito de Belo Horizonte já não tinha comparecido à cerimônia de diplomação dos eleitos na noite de quarta-feira (18); esta é a terceira vez que Fuad é hospitalizado em menos de um mês

ALEXANDRE DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na noite da diplomação, Fuad não pôde comparecer por conta de problemas na voz



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi internado novamente nesta quinta-feira, após não comparecer à cerimônia de diplomação dos eleitos na noite anterior. Na ocasião, o procurador-geral do município, Hércules Guerra, representou o prefeito. Essa nova internação acontece apenas quatro dias após Fuad ter recebido alta, quando foi tratado por pneumonia e sinusite. De acordo com o boletim médico, a internação atual se deve a um quadro de desidratação, que foi causado por diarreia.

Esta é a terceira vez que Fuad é hospitalizado em menos de um mês. Três semanas atrás, o prefeito foi internado devido a neuropatia, que se manifestou como dores intensas, um efeito colateral de um câncer que já foi tratado. Durante a pré-campanha em julho, Fuad havia revelado que estava em tratamento para um linfoma abdominal e enfrentou o período eleitoral enquanto realizava quimioterapias, sendo liberado antes das eleições.

Na noite da diplomação, Fuad não pôde comparecer por conta de problemas na voz, que são consequência dos tratamentos recentes. Em suas redes sociais, ele expressou sua tristeza pela ausência e agradeceu aos eleitores pela confiança depositada. O prefeito afirmou que está se recuperando e espera iniciar 2025 com energia renovada e disposição para o trabalho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias