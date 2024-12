Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, recebe alta após internação por problemas intestinais

Tratamento foi finalizado, e o gestor municipal agora seguirá com fisioterapia em casa, além de manter um acompanhamento médico regular

Rodrigo Clemente/PBH Internação de Fuad Noman foi motivada por um quadro de diarreia e desidratação



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, recebeu alta do hospital Mater Dei nesta segunda-feira (23). Ele estava internado desde o dia 19, enfrentando problemas de diarreia e sangramento intestinal. O hospital comunicou que o tratamento foi finalizado e que o prefeito agora seguirá com fisioterapia em casa, além de manter um acompanhamento médico regular.

A internação de Fuad Noman foi motivada por um quadro de diarreia e desidratação, que levou à realização de exames que revelaram um sangramento intestinal. Esse problema foi associado ao uso de um medicamento anticoagulante. Esta foi a terceira vez que o prefeito precisou ser hospitalizado em um intervalo de menos de um mês.

Devido à sua condição de saúde, Noman não pôde participar da cerimônia de diplomação que ocorreu no dia 19 de dezembro. Em seu lugar, o procurador-geral do município, Hércules Guerra, representou o prefeito durante o evento. A situação de saúde do gestor municipal gerou preocupação entre os cidadãos e autoridades locais. Agora recuperado, Fuad Noman deve retomar suas atividades e continuar a administração da cidade. A equipe médica recomendou que ele siga as orientações para garantir uma recuperação completa e evitar novas complicações.

