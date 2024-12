Prefeito de BH, Fuad Noman, conclui tratamento contra pneumonia, tem remissão do câncer e volta às atividades

Em meio à sua recuperação, prefeito se reuniu com os membros da prefeitura, destacando que está comprometido em continuar suas atividades administrativas

ALEXANDRE DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, finalizou seu tratamento com antibióticos para pneumonia e sinusite. De acordo com o boletim médico, uma nova avaliação oncológica revelou que ele está em remissão completa do câncer. Em meio à sua recuperação, Fuad Noman se reuniu com os membros da prefeitura, destacando que está comprometido em continuar suas atividades administrativas. Ele tem se mostrado ativo, mesmo enfrentando os desafios de sua saúde. A determinação do prefeito em manter o trabalho em andamento é admirável e inspira confiança na gestão municipal. A alta médica de Fuad está prevista para a próxima semana, desde que ele prossiga com a fisioterapia motora e respiratória no hospital. O tratamento tem sido fundamental para sua recuperação, e a equipe médica está otimista quanto ao seu progresso. A expectativa é que ele retorne às suas funções normais em breve. A situação de saúde do prefeito tem sido acompanhada de perto pela população, que demonstra apoio e solidariedade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA