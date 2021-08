Fux e Aras se reúnem e defendem importância do diálogo institucional

Procurador-geral da República e ministro do STF se reuniram por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira, 6

Rosinei Coutinho/STF Fux e Aras se reuniram nesta sexta-feira 6



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, fizeram uma reunião de cerca de 50 minutos nesta sexta-feira, 6. Após o encontro, ambos divulgaram nota em que informaram ter reconhecido “a importância do diálogo permanente entre as instituições”. O comunicado da Procuradoria-geral da República (PGR) diz que, “considerando o contexto atual”, o ministro convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. “O procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar o sistema de Justiça a serviço da democracia e da República”, diz a nota. O encontro entre os dois ocorreu após Fux cancelar a reunião entre os chefes de poderes na tarde desta quinta-feira, 5.