Fux vota para absolver Alexandre Ramagem de dois crimes citados pela PGR em denúncia

Ministro do STF defende que ação penal em relação ao deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve ser suspensa em relação a todos os crimes atribuídos a ele

Alexandre Ramagem foi o último dos réus a ter suas acusações analisadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e assim como outros cinco acusados, teve o Fux a seu favor, que votou para inocentá-lo das acusações. Fux votou para absolver Ramagem dos crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Para Fux, a ação penal em relação ao deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve ser suspensa em relação a todos os crimes atribuídos a ele, e não apenas aos que ocorreram após sua diplomação. De acordo com o ministro, os crimes são permanentes, ou seja, continuaram a ocorrer mesmo após a diplomação.

A sessão começou por volta das 9h da manhã e foi encerrada por volta das 23h. O ministro do STF é terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar. Faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).