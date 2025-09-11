Jovem Pan > Notícias > Política > Fux vota para absolver Alexandre Ramagem de dois crimes citados pela PGR em denúncia

Fux vota para absolver Alexandre Ramagem de dois crimes citados pela PGR em denúncia

Ministro do STF defende que ação penal em relação ao deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve ser suspensa em relação a todos os crimes atribuídos a ele

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 00h00
  • BlueSky
Reprodução/TV Justiça Alexandre Ramagem STF Fux votou para absolver Ramagem dos crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Alexandre Ramagem foi o último dos réus a ter suas acusações analisadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e assim como outros cinco acusados, teve o Fux a seu favor, que votou para inocentá-lo das acusações. Fux votou para absolver Ramagem dos crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Para Fux, a ação penal em relação ao deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve ser suspensa em relação a todos os crimes atribuídos a ele, e não apenas aos que ocorreram após sua diplomação. De acordo com o ministro, os crimes são permanentes, ou seja, continuaram a ocorrer mesmo após a diplomação.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A sessão começou por volta das 9h da manhã e foi encerrada por volta das 23h. O ministro do STF é terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar. Faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).

Leia também

Fux vota para inocentar Augusto Heleno de todas as cinco acusações
Fux vota para inocentar Paulo Sérgio Nogueira de todos os crimes da tentativa de golpe
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >