General Fernando Azevedo, ex-ministro de Bolsonaro, desiste de assumir cargo no TSE

Militar teria declinado da vaga por motivos pessoais de saúde e familiares; decisão foi comunicada nesta quarta-feira, 16, a Edson Fachin e Alexandre de Moraes

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Fernando Azevedo e Silva ficou à frente da Defesa entre 2019 e março de 2021



O general da reserva Fernando Azevedo e Silva, ex-mistro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro (PL), desistiu de assumir a diretoria-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão foi comunicada pelo próprio militar aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 16. A posse estava prevista a próxima terça-feira, 22 de fevereiro, mesma data que Fachin assumirá a presidência da Corte. Segundo a assessoria do TSE, a declinação do convite se deu por motivos pessoais de saúde e familiares. A expectativa da Corte é que o novo nome para ocupar a Diretoria-Geral seja divulgada na próxima sexta-feira, 18.

Fernando Azevedo foi demitido do Ministério da Defesa pelo presidente Bolsonaro em março de 2021 após um imbróglio envolvendo as Forças Armadas. Como a Jovem Pan mostrou na época, Bolsonaro vinha exigindo um alinhamento político do Exército, Marinha e Aeronáutica, com declarações de apoio ao governo e com manifestações contrárias às medidas de isolamento social, por exemplo. A recusa dos três comandantes causou um desgaste na relação. Um dia após a demissão do general da reserva, o Ministério da Defesa anunciou a saída de Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti Bermudez,