Genial/Quaest: 47% são contra redução de penas de condenados pelo 8 de Janeiro

Pesquisa também mostra que 44% dos brasileiros não apoiam o projeto de lei da anistia

Marcelo Camargo/Agência Brasil



Pesquisa do Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (17) mostrou que 47% dos brasileiros são contra a redução de penas de condenados pelo 8 de Janeiro, conforme estipula o PL da Dosimetria em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Já 24% dos entrevistados são a favor da diminuição das penalidades e 19% defendem um abrandamento maior.

De 11 a 14 de dezembro, a Quaest entrevistou 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais e em seus domicílios. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Segundo os dados do levantamento, 77% dos declarados lulistas são contra a diminuição das penalidades e 10% a favor. Dos entrevistados que se apresentam como bolsonaristas, 53% defendem uma atenuação maior das penas, 32% são favoráveis ao PL da Dosimetria e 10% contra.

A pesquisa também revela que 58% dos entrevistados acreditam que o PL da Dosimetria foi aprovado na Câmara dos Deputados com o objetivo de reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 30% creem que a proposta busca encurtar as penalidades de todos os condenados.

Dos lulistas entrevistados, 71% entendem que o projeto de lei visa diminuir a penalidade aplicada contra Bolsonaro, enquanto 19% avaliam que a intenção é beneficiar todos os condenados. Já 60% dos bolsonaristas consideram que a proposta procura atenuar a pena de todos, e 34% creem que o projeto de lei pretende favorecer o ex-presidente.

Com relação ao projeto de lei da anistia, 44% são contras e 36% são a favor para todos, incluindo Bolsonaro. Já 10% dos entrevistados defendem que a absolvição seja só para os manifestantes do 8 de Janeiro.