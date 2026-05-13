Genial/Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em eventual 2º turno

Levantamento mostra petista numericamente à frente, com 42% das intenções de voto; senador soma 41%

Reprodução A pesquisa também mostra Lula na liderança das intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, com 39%. Em segundo lugar aparece Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.



A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) aponta empate técnico em um possível segundo turno para a Presidência entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, o presidente Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro soma 41%. Como a diferença entre os dois candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, o resultado configura empate técnico.

O estudo também aponta que 14% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou disseram que não pretendem votar. Outros 3% se declararam indecisos.

Simulações de segundo turno

Nos outros cenários, Lula venceria os demais adversários testados pela pesquisa.

Contra Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o governador mineiro soma 37%, configurando uma diferença de 7 pontos percentuais. Nesse cenário, 15% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou não votar, e 4% se declararam indecisos.

Já em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 44% das intenções de voto, contra 35% de Caiado, uma diferença de 9 pontos percentuais. O levantamento ainda aponta 17% de votos brancos, nulos ou abstenções, além de 4% de indecisos.

No cenário contra Renan Santos (Missão), o atual presidente amplia a vantagem e alcança 45% das intenções de voto, enquanto Renan Santos aparece com 28%, diferença de 17 pontos percentuais. Além disso, 22% dos entrevistados afirmaram votar em branco ou nulo, ou não comparecer às urnas, e 5% se disseram indecisos.

Primeiro turno

A pesquisa também mostra Lula na liderança das intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, com 39%. Em segundo lugar aparece Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.

Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) aparecem empatados com 4% das intenções de voto. Renan Santos (Missão) registra 2%, enquanto Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP) somam 1% cada.

Já Aldo Rebelo (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram no levantamento. A pesquisa também aponta 5% de indecisos e 10% de eleitores que afirmaram votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela Quaest, contratada pela Genial Investimentos, entre os dias 8 e 11 de maio de 2026, com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-03598/2026.