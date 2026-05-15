Flávio diz que ligou para Zema após crítica por áudio com Vorcaro: ‘Precipitado’

Pré-candidato afirmou que merecia pelo menos o ‘benefício da dúvida’

Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro Zema e Flávio publicaram vídeo em abril de 2026, no qual participam de brincadeira do "será" das redes sociais.



O pré-candidato à Presidência pelo Partido Liberal, senador Flávio Bolsonaro, se manifestou sobre o vídeo publicado pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), após o vazamento de um áudio entre ele e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, classificando a reação como “precipitada”. Logo após a divulgação das conversas entre o banqueiro e o filho do ex-presidente, o pré-candidato pelo Novo publicou um vídeo classificando a revelação como “imperdoável” e um “tapa na cara dos brasileiros”.

Em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira (15), Flávio contou que ligou para Zema para conversar sobre as declarações, pois, segundo Flávio, o candidato no Novo “precisa entender que ele também tem uma grande responsabilidade de ajudar os brasileiros a se livrarem do PT”. A declaração do pré-candidato pelo PL de que Zema foi precipitado em suas críticas é endossada por membros do Novo em estados nos quais os partidos são aliados.

Os diretórios estaduais do Novo em Santa Catarina e no Paraná já haviam se pronunciado nesta quinta-feira (14) contra o vídeo em que Zema chama de imperdoável a revelação dos pedidos de dinheiro feitos por Flávio a Vorcaro. As declarações do pré-candidato à presidência pelo Novo foram chamadas de precipitadas e sem “alinhamento prévio com o partido” pelas lideranças do partido nos estados.

Flávio também se pronunciou sobre o pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD), agradecendo pelas declarações publicadas após o vazamento das conversas. O filho do ex-presidente disse que Caiado “fez um posicionamento correto, respeitoso comigo”. A declaração de Caiado após o vazamento diz que Flávio “deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população”.

O filho do ex-presidente tem enfrentado críticas após o vazamento de áudio e mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, cobrando 134 milhões de reais do banqueiro para a produção de um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro. Sobre as acusações, ele declarou que se trata de um “investimento privado para uma produção privada”. Vorcaro segue preso, aguardando julgamento de proposta de delação premiada.