Geraldo Alckmin passa mal e realiza exames por suspeita de inflamação intestinal

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), de 72 anos, foi atendido na manhã desta quinta-feira (29) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após sentir enjoo e dores abdominais. Segundo a assessoria de imprensa, os exames preliminares indicaram uma possível inflamação intestinal. Alckmin seguirá realizando exames complementares ao longo do dia, acompanhado pela equipe médica da unidade hospitalar.

Em razão do mal-estar, todos os compromissos oficiais previstos para esta quinta-feira foram cancelados. A agenda incluía reuniões com parlamentares e integrantes do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Geceis). Ainda não há previsão de alta.

Na mesma semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também precisou de atendimento médico após um episódio de labirintite, que causou vertigens. Lula foi liberado no mesmo dia e seguiu em repouso no Palácio da Alvorada. Alckmin é médico de formação e cumpre a função de vice-presidente da República desde janeiro de 2023.

