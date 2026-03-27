Gerp: Zema é o melhor candidato a vice para Flávio, e Alckmin, para Lula

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) aponta empate técnico entre presidente e senador no 1º e no 2º turno

Os dados são de pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo instituto Gerp.



O Flávio Bolsonaro (PL) teria como melhor opção de vice o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece melhor posicionado ao lado do atual vice, Geraldo Alckmin (PSB). Os dados são de pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo instituto Gerp.

No cenário de uma chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, Romeu Zema lidera como opção de vice, com 26% das preferências. Na sequência aparecem Tereza Cristina (10%), Astronauta Marcos Pontes (7%), Ciro Nogueira (5%) e Rogério Marinho (4%). Outros 27% afirmaram não preferir nenhum desses nomes, enquanto 22% não souberam ou não responderam. Por outro lado, em uma eventual chapa liderada por Lula, Geraldo Alckmin aparece na frente, com 30% das menções. Em seguida estão Guilherme Boulos (15%), Gleisi Hoffmann (7%), Renan Filho (3%) e Helder Barbalho (2%). Outros nomes somam 3%, enquanto 24% disseram não preferir nenhum dos citados e 17% não souberam ou não responderam.

Lula e Flávio têm empate técnico

O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em todos os cenários de primeiro turno da disputa presidencial, além de também registrarem empate técnico no segundo turno, segundo a pesquisa.

No primeiro cenário, Lula soma 38% das intenções de voto, contra 36% de Flávio. Em seguida aparecem Ciro Gomes (7%), Ratinho Júnior (4%), Romeu Zema (3%), Ronaldo Caiado (3%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (0%). Nenhum deles soma 3%, e 6% não souberam ou não responderam.

Já em um eventual segundo turno, o levantamento indica Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto, e Lula com 45%. Outros 5% afirmaram que votariam em nenhum dos candidatos, e 3% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas. Os dados foram ponderados de acordo com sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio e regiões do país. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 25 de março de 2026. Ela está registrada no TSE com o número BR-02846/2026