Gestão Lula é vista como péssima, ruim ou regular por 58% da população de Porto Alegre, diz pesquisa

Paraná Pesquisas aponta que o governo federal é avaliado como bom e ótimo por 39%; governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece com aprovação de 66,3%

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gestões de Lula e Eduardo Leite são avaliadas pelos eleitores de Porto Alegre no novo levantamento do Paraná Pesquisas



O governo Lula 3 é avaliado como péssimo, ruim ou regular por 57,9% da população de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É o que aponta um levantamento de opinião do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 28. Segundo o estudo, 29,9% das pessoas consideram a gestão péssima; 11% acham ruim; e 17,4% veem como regular. Do outro lado, 25,6% da população veem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como bom; e para 13,3% é ótimo. Entre os entrevistados, 3,2% não souberam responder ou não opinaram. A pesquisa ainda mostra a aprovação do governo estadual de Eduardo Leite (PSDB). O tucano reeleito em 2022 aparece com 66,3% de aprovação frente a 27,7% de reprovação, com apenas 6,1% dos eleitores não opinando ou não sabendo responder. O governador teve sua gestão avaliada como boa ou ótima por 49,1%, regular por 30% e ruim ou péssimo por 19,1%. Apenas 1,7% não opinou ou não soube responder. A pesquisa ouviu 806 eleitores de Porto Alegre entre os dias 22 e 26 e março. O grau de confiança é de 95,0% e a margem de erro é estimada de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.