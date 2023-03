Funcionário da Petrobras é denunciado por importunação sexual contra auxiliar de limpeza

Estatal informou que o suposto assediador não faz mais parte da empresa, que abriu uma investigação interna e que não compactua com este tipo de atitude

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



Um ex-funcionário da Petrobras foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por importunação sexual contra uma auxiliar da área de limpeza que prestava serviços no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). De acordo com a denúncia, Cristiano Medeiros de Souza praticou atos libidinosos em pelo menos três ocasiões contra a funcionária, que teve o nome mantido em sigilo. Ele se utilizava de seu cargo no Cenpes para tentar convencer a vítima a se relacionar com ele. A denúncia do MP-RJ também aponta que em meados de 2022, Cristiano esfregou parte de seu corpo nas nádegas da vítima, como foi registrado na ocorrência feita pela auxiliar de limpeza. O documento aponta ainda que, durante as investidas para tentar se relacionar sexualmente com a funcionária, Cristiano sempre chamava a atenção para o sua posição e importância dentro da Petrobras com o objetivo de constranger a vítima.

Mesmo com a auxiliar de limpeza se recusando várias vezes, o assédio continuava. Segundo a vítima, em um dos episódios ela estava fazendo uma limpeza em uma pia, quando foi abordada pelas costas com Cristiano esfregando seu corpo nas nádegas dela. Tal postura seria habitual e há suspeitas de que ele adotava este tipo de atitude com outras funcionárias. A Petrobras disse que Cristiano não faz mais parte da empresa, que abriu uma investigação interna e que não compactua com este tipo de atitude.