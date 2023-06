Gilmar Mendes elogia indicação de Zanin ao Supremo: ‘Notícia alvissareira’

Ministro do STF se mostrou entusiasmado e destacou ‘elevado tirocínio jurídico’ do provável substituto de Lewandowski

Nelson Jr./SCO/STF - 23/05/2023 O ministro Gilmar Mendes está no STF desde 2002



Em publicação nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga na Suprema Corte pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que a notícia é “alvissareira”. A notícia foi adiantada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira 1º. Caso seu nome seja aprovado pelo Senado, Zanin irá ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano. “É alvissareira a notícia de que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. O Dr. Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional”, escreveu Gilmar Mendes.

Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e é advogado especialista na área do direito empresarial, econômico e societário, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ganhou notoriedade ao assumir a defesa do então ex-presidente Lula, em 2013, nos processos da Operação Lava Jato. Foi de Zanin o pedido impetrado no STF que culminou na anulação das condenações de Lula, o que permitiu que o petista tivesse de volta seus direitos políticos e disputasse as eleições de 2022.