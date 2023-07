Gilmar Mendes suspende processo contra Arthur Lira em caso dos kits de robótica

Presidente da Câmara dos Deputados é citado em inquérito da Polícia Federal, mas denúncia pode ser anulada por suspeita de violação ao foro privilegiado

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/06/2023 Inquérito foi suspenso até que o STF julgue se houve violação do foro privilegiado de Lira



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu temporariamente o inquérito da Polícia Federal em que há citações sobre envolvimento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em supostos desvios de recursos do Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinados à aquisição de kits de robótica. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 6. Mendes determinou a suspensão do inquérito até que o STF julgue se houve violação do foro privilegiado de Lira, possivelmente após o recesso do Judiciário, em agosto. A defesa de Lira argumenta que o inquérito, que corre em segredo de Justiça na primeira instância de Alagoas, é irregular porque teria o objetivo de investigar o presidente da Câmara, que possui foro privilegiado, como todo parlamentar.