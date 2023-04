Gonçalves Dias saiu do GSI por conta própria, diz Lula após demissão de ex-ministro

Militar foi desligado do comando do Gabinete de Segurança Institucional após a divulgação de imagens que mostram o general no Palácio do Planalto durante as invasões de 8 de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (20) que o general Gonçalves Dias, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), saiu do órgão por conta própria. Questionado por jornalistas na durante a chegada a um evento no Planalto se a demissão do ministro chateou o chefe do Executivo, o mandatário respondeu: “Não, ele saiu por conta própria”. A manifestação de Lula ocorre no dia seguinte após a demissão de Gonçalves Dias do comando do órgão. Seu desligamento ocorre após a divulgação de imagens das câmeras do circuito interno que mostram o militar nas dependências do Palácio do Planalto durante as invasões de 8 de Janeiro, em que manifestantes invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes. Na gravação é possível ver o general caminhando no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Minutos depois, ele caminha pelo mesmo corredor que invasores e, aparentemente, indica a saída de emergência aos manifestantes. Na gravação é possível ver o general caminhando no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Minutos depois, ele caminha pelo mesmo corredor que invasores e, aparentemente, indica a saída de emergência aos manifestantes. Com a saída de Gonçalves Dias, o ex-interventor na segurança do Distrito Federal e secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, assumirá o comando do GSI de maneira interina.