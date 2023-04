Governador de São Paulo contrata estudos para deixar todas as linhas da CPTM com a iniciativa privada

Tarcísio de Freitas avalia transferir a gestão das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e 14-Ônix para concessionárias de mobilidade urbana, fazendo com que todos os trechos deixem de ser geridos pelo Estado

Divulgação/Secretaria Estadual de Transportes Duas linhas da CPTM já estão geridas pela iniciativa privada



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta segunda-feira, 10, a contratação de estudos de análise da concessão de linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para a iniciativa privada. O projeto contempla as linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e 14-Ônix, sendo a última ainda em construção. “O estudo para a concessão das linhas remanescentes da CPTM é um passo importante. O compromisso nosso é ter um transporte público de qualidade”, afirmou o governador. Caso as operações citadas sejam concedidas ao setor privado, todas as linhas da CPTM deixarão de ser geridas pelo Estado. Outros trechos já contam com editais de concessão, como é o caso da Linha 7-Rubi. Além disso, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda já são operadas pela iniciativa privada, com a gestão da concessionária ViaMobilidade. Contudo, os planos de privatização das linhas da CPTM ocorrem em meio a um conflito entre o Estado e o Ministério Público de São Paulo (MPSP). O órgão sustenta que a ViaMobilidade não é capaz de fazer a gestão das linhas, uma vez que desde que assumiu a operação, houve diversos episódios de descarrilamentos de trens. Por isso, o MPSP deve dar entrada em uma ação na Justiça para suspender o contrato de concessão.