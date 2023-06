Governador do Pará, Helder Barbalho, demonstra apoio ao nome de Celso Sabino para o Ministério do Turismo

Em discurso proferido na abertura dos preparativos da COP-30, o chefe do executivo paraense afirmou que “Celso representará a todos nós”

Reprodução Twitter/@lulaoficial Em evento com o presidente Lula (PT), Helder Barbalho (MDB) demonstrou apoio ao nome de Celso Sabino para o Ministério do Turismo



Durante o evento de abertura dos preparativos para a COP-30, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), sinalizou apoio para o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) se tornar ministro do Turismo. “Se o Pará tiver mais um ministro, nós não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso Estado. Portanto, caso sua decisão seja essa, o Celso representará a todos nós junto com o ministro Jader (Filho, ministro das Cidades) para que o Pará possa estar fortalecido”, disse Helder durante a parte inicial do seu discurso em que saudou as autoridades presentes. Celso Sabino é um dos nomes cotados para ocupar o cargo da Daniela Carneiro, que tem sua permanencia na pasta questionada após pedir desfiliação do União Brasil. A sigla ocupa dois ministérios no terceiro mandato de Lula na presidência. Celso Sabino participou de toda a agenda do presidente Lula no Pará, inclusive no almoço preparado por Helder para o presidente.