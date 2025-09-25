Governistas barram convocação de ex-assessor de senador e empresário à CPMI do INSS

Propostas foram rejeitadas em sessão realizada antes do depoimento de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS

A base governista no Congresso conseguiu barrar, nesta quinta-feira (25), os requerimentos para convocar Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), e Silas Bezerra de Alencar, empresário suspeito de financiar passagens para representantes da Contag, a prestarem depoimento à CPMI do INSS. As propostas foram rejeitadas em sessão realizada antes do depoimento de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS.

Gaspar esteve no centro das discussões por suas ligações políticas e empresariais. Ex-sócio de um haras da família do deputado Juscelino Filho (União-MA), ex-ministro das Comunicações, ele também é amigo próximo do senador Weverton Rocha. Além disso, concedeu procuração a Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do esquema de descontos ilegais a aposentados.

Costa já havia sido ouvido pela CPMI, ocasião em que foi preso por falso testemunho e liberado horas depois. Ele negou ser sócio de Careca do INSS e afirmou trabalhar apenas na empresa Prospect, investigada por receber recursos de associações e repassar propina a agentes públicos. A decisão de adiar a convocação de Gaspar foi respaldada por um comunicado em que ele se comprometeu a abrir seu sigilo fiscal, argumento utilizado por governistas para convencer outros parlamentares a não aprovar o requerimento.

