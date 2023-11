Governo anuncia investimento de R$ 3 bilhões em políticas de educação inclusiva até 2026

Iniciativa é coordenada pelo Ministério da Educação e visa contemplar mais de 2 milhões de estudantes do público da educação especial

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 21, o investimento de R$ 3 bilhões para o Plano de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI). A medida é coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), que pretende contemplar diferentes frentes como formação, infraestrutura, transporte e recursos de tecnologia assistiva e pedagógicos. De acordo com o Planalto, entre as metas estabelecidas pelo governo está alcançar mais de 2 milhões de estudantes do público da educação especial matriculados em escolas comuns até o fim de 2026. Além disso, pretende alcançar, também, 169 mil matrículas na educação infantil, criar 27 observatórios de monitoramento e lançar 6 editais para pesquisadores com deficiências. Atualmente, apenas 36% das escolas públicas que tem Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) são contempladas financeiramente. Com a medida, o governo pretende aumentar esse número para 72%. Para que o plano possa ser consolidado, o MEC afirma que atuará em conjunto com municípios, estados e o Distrito Federal para implementar ações dentro das premissas da construção coletiva e participação social. O Planalto ressaltou, ainda, que o plano possui quatro eixos: