Lula não deve ir à posse de Milei – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula se manifestou sobre as eleições na Argentina, mas não citou o nome de Milei



De acordo com informações do Palácio do Planalto, o presidente Lula não irá à posse do recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, no dia 10 de dezembro. Por meio das redes sociais, o presidente Lula se manifestou sobre o resultado das eleições, mas não citou o nome do libertário. Em publicação na sua conta no X (antigo Twitter), ele declarou: “A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada”.

Negociação para libertação de reféns avança, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou nesta terça-feira que as negociações com o Hamas para a libertação dos quase 240 reféns capturados pelo Hamas no dia 7 de outubro, começo da guerra no Oriente Médio, está avançando. A declaração ocorre após o movimento islamista palestino informar que estavam prestes a chegar a um acordo de trégua na guerra com Israel.

Chuvas no Sul deixam mais de 13 mil desalojados

Mais de 20 mil moradores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram que deixar suas casas devido aos temporais que atingem a região sul desde a última quarta-feira. De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil gaúcha, 13.200 pessoas estão desalojadas e outras 3.700 estão desabrigadas em 158 municípios.

Lula conversa com Von der Leyen sobre acordo entre Mercosul e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da silva conversou por telefone nesta segunda-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para tratar sobre o acordo comercial entre os dois blocos. Em comunicado, o Planalto afirmou que o diálogo teve como base as negociações entre Mercosul e União Europeia.