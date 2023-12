Governo brasileiro anuncia cidades-sede que receberão reuniões do G20 em 2024

Encontros estão previstos para acontecerem em fevereiro do próximo ano; Brasil assume pela primeira vez a presidência do grupo

Reprodução/Canal Gov Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante encontro virtual dos líderes do G20



O governo federal divulgou as 13 cidades-sede nesta terça-feira, 5, que receberão reuniões temáticas do G20 no próximo ano. O grupo reúne ministros da economia e presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo, sendo 19 países, União Europeia e União Africana. As cidades escolhidas pelo governo brasileiro são: Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI). As reuniões ministeriais estão previstas para iniciar em fevereiro de 2024.

Pela primeira vez, o Brasil assumiu na última sexta-feira, 1º, a presidência do grupo. O mandato, que irá durar um ano, será focado em três temas: desenvolvimento sustentável, combate à fome, à pobreza e à desigualdade e reforma das instituições multilaterais. O trabalho do ‘Grupo dos 20’ é dividido em ‘Trilha de Sherpas’ e ‘Trilha de Finanças’. A primeira é comandada por emissários pessoais dos líderes do grupo, que são responsáveis por supervisionar as negociações, discutir pontos que formam a agenda da cúpula e coordenar a maior parte dos trabalhos. Já a segunda é responsável por assuntos macroeconômicos e estratégicos, além de ser comandada por ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos países que fazem parte do grupo.