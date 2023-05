Governo brasileiro repudia ataques racistas a Vinicius Júnior e lamenta falta de providências da Espanha

Jogador do Real Madrid foi xingado durante partida contra o Valencia; Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial, disse que o Brasil aguarda reunião com La Liga para discutir o racismo nas arquibancadas espanholas

Biel Alino/EFE Vinicius Júnior foi chamado de macaco por torcedores do Valencia



Em nota conjunta divulgada nesta segunda-feira 22, o governo federal repudiou os ataques racistas feitos ao jogador de futebol Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid, e lamentou a falta de providências por parte do governo espanhol, que até o momento não puniu os envolvidos no caso. Também por nota, fez o apelo por medidas à Fifa, à Federação Espanhola e à La Liga, responsável pelo campeonato de futebol na Espanha. “O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha”, diz a nota conjunta, assinada pelos ministérios de Relações Exteriores, de Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, do Esporte e dos Direitos Humanos e Cidadania. “Tendo em conta a gravidade dos fatos e a ocorrência de mais um inadmissível episódio, em jogo realizado ontem, naquele país, o governo brasileiro lamenta profundamente que, até o momento, não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo”, acrescenta.

Neste domingo, 21, em partida do Campeonato Espanhol contra o Valencia, Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de ataques racistas pelos torcedores na arquibancada. Ainda na noite deste domingo, o governo brasileiro notificou oficialmente as autoridades espanholas sobre o caso, já que os episódios contra o jogador brasileiro têm se tornado recorrentes na Espanha. Nesta segunda-feira, a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que o governo brasileiro aguarda resposta de pedido de reunião com representantes da La Liga e que está em contato com a segunda vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz. “A gente está aguardando também um posicionamento direto do governo [espanhol]. O Itamaraty está aqui presente e já está também articulando as próximas reuniões. Ambos os países estão em contato”, afirmou a ministra.