Governo de São Paulo começa construção de 518 moradias sustentáveis para desabrigados de São Sebastião

Com previsão de entrega em novembro, a obra utilizará inovadora tecnologia com painéis de madeira e placas estruturais, o que permite rapidez e redução nos impactos ambientais

Celio Messias / Governo do Estado de SP m maio, governador Tarcísio de Freitas visitou empresa que fabrica painéis de madeira e placas estruturais



Em atendimento a 704 famílias que foram desabrigadas pelas grandes chuvas de fevereiro deste ano, o Governo de São Paulo vai construir 518 moradias sustentáveis no bairro Baleia Verde, município de São Vicente, litoral do Estado. A tecnologia do empreendimento é inovadora, será utilizado tecnologia em painéis de madeira e placas estruturais, o que permite rapidez na construção e redução nos impactos ambientais. Contratado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o projeto está sob responsabilidade da construtora Tecverde, que fabrica os módulos no Paraná. Há um mês, o governador Tarcísio de Freitas visitou a fábrica ao lado do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e do presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino. “É uma fábrica que trouxe tecnologia de construção industrializada e que vamos usar em São Sebastião. Quem perdeu tudo tem muita pressa, e essa tecnologia reduz significativamente o tempo das obras”, afirmou o governador na ocasião. O Governo de São Paulo está investindo R$ 72 milhões nas novas moradias do bairro Baleia Verde e a previsão de entrega é em novembro deste ano.

Ao todo, serão construídos dois conjuntos habitacionais em dois terrenos que somam 39 mil metros quadrados, totalizando 30 edifícios de quatro pavimentos, com quatro apartamentos de 41 metros quadrados por andar. Haverá ainda 20 unidades térreas e 18 moradias para pessoas com deficiência, além de quatro centros de apoio ao condomínio. Além de Baleia Verde, o Governo do Estado também está construindo outras 186 unidades no sistema de alvenaria estrutural na região de Maresias. Serão quatro edifícios com quatro pavimentos, com oito apartamentos de 44 metros por andar, construídos em um terreno de 12 mil metros quadrados.