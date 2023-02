Chuvas causam morte de criança, deslizamentos e levam a estado de calamidade no litoral norte de SP

Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba foram as cidades mais afetadas; diversos trechos da Rodovia Rio-Santos estão interditados

Reprodução/Twitter/@prefsaoseba São Sebastião foi fortemente atingido pelas chuvas deste domingo, 19 de fevereiro de 2023



Uma criança de 7 anos morreu em Ubatuba, cidade localizada no litoral norte de São Paulo, após uma pedra deslizar e atingir a casa em que estava. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu na rua Benedito Alves da Silva, no bairro Pereque-Açu. A ocorrência também foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte ainda na residência. A pedra foi removida enquanto o local foi preservado para a perícia. A tragédia é consequência das fortes chuvas que atingiram a região na madrugada deste domingo, 19. De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem (DER), diversos trechos da Rodovia Rio-Santos foram interditados (veja todos ao final da matéria), seja por queda de árvores ou alagamentos. Já a Sabesp informou que as chuvas estão afetando o abastecimento de água em cerca de 40 bairros do município. A companhia alega que o tratamento de água “teve de ser interrompido devido à grande quantidade de galhos, lama e pedras”. A empresa alerta ainda que imóveis sem caixa d’água podem sofrer desabastecimento.

Em Caraguatatuba, cidade vizinha, alagamentos foram registrados em diversos pontos do município, com agravante para a praia de Martin de Sá. O mesmo está acontecendo em Ilhabela e São Sebastião. Esta última cidade, inclusive, teve estado de calamidade pública decretado. De acordo com o prefeito Felipe Augusto (PSDB), os volumes registrados pelos pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) são excepcionais e recordes para a cidade. Nas praias Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas. Por conta do incidente, o mandatário também decidiu cancelar o evento carnavalesco da cidade litorânea, conhecido como Carnamar. A festividade será remarcada para uma nova data.

Trechos com interdição total na Rio-Santos

Km 180 – queda de árvore – São Sebastião

Km 174 – queda de barreira – São Sebasião

Km 164 – queda de barreira – São Sebastião

Km 178 – alagamento – São Sebastião

Km 140 ao 142 – queda de barreira e árvores – São Sebastião

Km 205 – alagamento – Bertioga

Km 065 – queda de barreira – Ubatuba

Km 093 – alagamento – Caraguatatuba

Km 097 – alagamento – Caraguatatuba

Trechos com interdição parcial na Rio-Santos

Km 164 – queda de barreira – São Sebastião

Km 203 – queda de barreira – Bertioga

Km 066 – queda de barreira – Ubatuba

Km 070 – queda de barreira – Ubatuba

Km 084 – queda de árvore – Caraguatatuba

Km 099 – alagamento – Caraguatatuba

Km 116 – queda de barreira – São Sebastião