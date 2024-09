Governo de São Paulo lança acordo para renegociação de dívidas de IPVA

Uma das principais vantagens é a isenção total de multas e juros, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o Acordo Paulista IPVA, uma iniciativa que permite a renegociação de dívidas que podem chegar a R$ 42.432,00, englobando o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Este programa é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem suas pendências financeiras, oferecendo condições vantajosas. Uma das principais vantagens do Acordo Paulista IPVA é a isenção total de multas e juros, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

Com essa medida, o governo estadual espera regularizar cerca de R$ 2 bilhões em débitos que estão inscritos na dívida ativa há mais de dois anos, beneficiando aproximadamente 950 mil cidadãos. Para garantir que a população tenha acesso a essas informações, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) planeja uma campanha de comunicação. Essa ação contará com a colaboração de empresas conhecidas, como Uber, 99 e iFood, que ajudarão a divulgar os detalhes do programa e suas vantagens.

O Acordo Paulista IPVA representa uma oportunidade significativa para os contribuintes que enfrentam dificuldades financeiras, permitindo que regularizem suas situações de forma mais acessível. A expectativa é que essa iniciativa traga alívio para muitos cidadãos e contribua para a recuperação das receitas estaduais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller