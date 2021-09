Governo de SP multa Bolsonaro e 13 aliados do presidente em ato na Avenida Paulista

Além do chefe do Executivo, Carla Zambelli, Luciano Hang, Silas Malafaia e outros apoiadores foram autuados pela Vigilância Sanitária Estadual por não utilizar máscara

Foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Sem usar máscara, Bolsonaro participou do ato deste 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo



O governo de São Paulo informou nesta terça-feira, 7, que aplicou uma nova autuação a Jair Bolsonaro (sem partido) por não utilizar máscara. Desta vez, a autoridade liderada por João Doria (PSDB) multou o chefe do Executivo por deixar de utilizar a proteção contra o novo coronavírus no ato realizado na Avenida Paulista, onde cerca de 125 mil pessoas se reuniram para criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e comemorar o Dia da Independência do Brasil. Além do presidente da República, outras 13 personalidades foram autuadas pela Vigilância Sanitária Estadual. Entre elas, estão a deputada federal Carla Zambelli, o empresário Luciano Hang e o pastor Silas Malafaia. Confira os multados ao final da matéria.

“Já é a sétima ocasião em que Bolsonaro descumpre normas sanitárias no território paulista, acumulando seis reincidências. As autuações em legislação estadual e Lei Federal nº 14.019 de 2020, que obriga o uso de máscaras, e o sujeita às penalidades previstas na Lei nº 6.437 de 1977, que prevê multa de até R$ 1,5 milhão para infrações sanitárias gravíssimas. O auto de infração será encaminhado para todos via Correios e descreve as normas previstas na legislação. Todos os cidadãos, incluindo figuras públicas e políticas, devem zelar pela proteção individual e coletiva. A manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que incluem o uso de máscara, seguem cruciais para prevenção contra Covid-19”, diz a nota do governo estadual.

Veja todas as personalidades autuadas:

– André Porciuncula – Subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura;

– Carla Zambelli – Deputada Federal (SP)

– Danilo Balas – Deputado Estadual (SP)

– General Girão Monteiro – Deputado Federal (RN)

– Luciano Hang – Empresário

– Marcio Labre – Deputado Federal (RJ)

– Marco Feliciano – Deputado Federal (SP)

– Magno Malta

– Mário Frias – Secretário Especial de Cultura

– Netinho – Cantor

– Silas Malafaia

– Suellen Rossin – Prefeita de Bauru (SP)

-Tarcísio Gomes de Freitas – Ministro da Infraestrutura