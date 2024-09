Governo Federal avança em projeto da ferrovia Transnordestina com investimento de R$ 15,2 milhões

Investimento marca a primeira iniciativa do tipo em 14 anos e deve ligar Porto de Suape a Salgueiro; trecho é de 520 quilômetros

Divulgação/TLSA O prazo para a entrega do projeto referente aos primeiros 55 km da ferrovia é de quatro meses



O governo federal deu um passo importante ao contratar um projeto para a ferrovia Transnordestina, especificamente para o trecho que liga o Porto de Suape a Salgueiro, em Pernambuco. A Infra S.A., que faz parte do Ministério dos Transportes, firmou um contrato no valor de R$ 15,217 milhões com o Consórcio Estratégica – Prosul, conforme publicado no Diário Oficial da União. Este investimento marca a primeira iniciativa do tipo em 14 anos, destacando a relevância do projeto para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária no Brasil. O consórcio responsável pela elaboração do projeto é composto pelas empresas Estratégica Engenharia Ltda e Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

As empresas contratadas terão a responsabilidade de desenvolver o projeto básico e executivo do segmento greenfield da ferrovia, o que inclui a revisão de estudos e traçados já existentes. Este projeto de engenharia é essencial para que as obras possam ser iniciadas, com previsão de início em 2025. O prazo para a entrega do projeto referente aos primeiros 55 km da ferrovia é de quatro meses. Assim que os documentos forem aprovados, a Infra S.A. poderá dar início ao processo de licitação para as obras.

O cronograma total para a execução dos serviços está estimado em 18 meses. A extensão total do trecho entre o Porto de Suape e Salgueiro é de 520 quilômetros, sendo que aproximadamente 250 quilômetros correspondem ao segmento greenfield. A Ferrovia Transnordestina é considerada crucial para a diminuição dos custos logísticos na Região Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento econômico da área.

