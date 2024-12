Governo federal formaliza acordos para modernização de estatais

Inova prevê, entre outros pontos, parcerias para a ‘remodelagem de negócios de empresas que enfrentam desafios de sustentabilidade’, segundo o Ministério da Gestão e Inovação

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (17), a formalização de cinco Acordos de Cooperação Técnica. Essa iniciativa faz parte do Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais (Inova). A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou que a assinatura desses acordos marca o “primeiro passo” do programa. Dentre outros pontos, o Inova prevê parcerias para a “remodelagem de negócios de empresas estatais que enfrentam desafios de sustentabilidade”, segundo o MGI. Os acordos foram elaborados após um processo de diálogo com as empresas, que teve início em 2023, segundo Elisa Leonel, secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

Na prática, atingirá as empresas que precisam de recursos do Tesouro Nacional para fecharem suas contas. Os acordos de cooperação envolveram diversos ministérios e empresas. Do setor de energia, além do Ministério de Minas e Energia (MME), assinaram também os todos a Empresa Brasileira de Participações em Energia (ENBPar), Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Eletronuclear, Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A (Nuclep).

Também firmaram acordos o Ministério das Comunicações e a Telebras; o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) com o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec); o Ministério da Defesa (MD) com a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel); e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (CeasaMinas) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

