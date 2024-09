Governo lançará contratos de opções para motivar produtores de arroz no país, diz Fávaro

As declarações do ministro da Agricultura ocorrem em meio ao debate global sobre os rumos da produção agropecuária e seu desenvolvimento sustentável para a segurança alimentar e nutricional do planeta

Divulgação/Guilherme Martimon Fávaro garantiu que, nos próximos dias, o governo lançará contratos de opções para estimular os produtores



Durante a abertura do G20 do agro em Chapada dos Guimarães, MT, o ministro Carlos Fávaro voltou a falar sobre o estoque de arroz, após o governo cancelar o leilão da compra do cereal. Para o chefe da pasta, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) passou por uma desestruturação nos últimos anos, sendo recebida pelo governo atual sem nenhum quilo de qualquer alimento.

“Olha, o Brasil viveu nos últimos anos, com o governo passado, a total desestruturação da CONAB, que tem um papel fundamental no controle do abastecimento brasileiro de alimentos. Não existe política agrícola sem apoio à comercialização, quer seja em determinado momento. Para os produtores, quando os preços estão muito baixos e geram prejuízo, quer seja para a população brasileira. Quando os preços disparam, é preciso ter estoque público para fazer a contenção inflacionária. Nós encontramos a CONAB sem nenhum quilo de qualquer tipo de alimento”, afirmou Carlos Fávaro.

Após o cancelamento da compra de arroz, um novo processo será realizado para a aquisição do cereal, ainda sem data prevista. O objetivo é dar continuidade à retomada da política de estoques reguladores por parte do governo e, assim, evitar qualquer especulação no preço do arroz, diante das dificuldades enfrentadas pelos produtores gaúchos após a tragédia climática que atingiu o estado.

As declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ocorrem em meio ao debate global sobre os rumos da produção agropecuária e seu desenvolvimento sustentável para a segurança alimentar e nutricional do planeta. Retomar o processo de estoques públicos não será uma tarefa fácil para o governo, que tenta agir com muita cautela para superar as dificuldades enfrentadas pelo setor.

Fávaro garantiu que, nos próximos dias, o governo lançará contratos de opções para estimular os produtores. “Nós estamos estimulando os nossos produtores. Devemos lançar, nos próximos dias, contratos de opções para que os produtores se sintam motivados a plantar mais arroz, assim como feijão e trigo, em várias regiões do país, e com isso garantir o abastecimento e preço justo para a população”, confirmou Fávaro. O encontro do G20 seguirá até sábado, dia 14. Durante a programação, organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), serão realizadas reuniões técnicas, bilaterais e ministeriais, além de eventos paralelos, no município de Chapada dos Guimarães (MT).