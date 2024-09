IBGE apresentará resultados da produção agrícola municipal

Evento será realizado no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e contará com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do Instituto, incluindo redes sociais

Tânia Rêgo/ Agência Brasil Presidente do IBGE, Marcio Pochmann, estará presente, juntamente com outros especialistas que discutirão os dados coletados na pesquisa



Na próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá apresentar os resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM) às 10h. O evento será realizado no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e contará com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do IBGE, incluindo redes sociais. O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, estará presente, juntamente com outros especialistas que discutirão os dados coletados na pesquisa. A PAM é uma investigação anual que analisa os principais produtos das lavouras temporárias e permanentes do Brasil, destacando sua importância econômica e social.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os interessados em participar do evento devem confirmar presença através do e-mail eventosibge@ibge.gov.br, com credenciamento começando às 9h. Além disso, os resultados da pesquisa estarão disponíveis no portal do IBGE e no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Para a imprensa, o credenciamento deve ser feito pelo e-mail comunica@ibge.gov.br. A divulgação dos dados é uma oportunidade importante para entender as tendências e os desafios da produção agrícola no país, refletindo a realidade do setor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller