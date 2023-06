Governo Lula é considerado péssimo, ruim ou regular por 52% da população de Belém, diz pesquisa

Maior desaprovação do petista está entre os eleitores com 45 e 59 anos, dos quais 37,9% afirmam não aprovar a atual adminstração federal

Divulgação/ Instituto Paraná Pesquisas Apenas 12,9% dos eleitores consideram a gestão Lula como ótima



Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 6, mostra que 51,7% da população da cidade de Belém, capital do Pará, considera o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como péssimo, ruim ou regular. Ao todo, foram entrevistados 734 eleitores entre os dias 2 e 5 de maio. Segundo dados da pesquisa, 20,4% dos eleitores de Belém consideram a gestão de Lula como regular, enquanto outros 6,5% a avaliam como ruim e outros 24,8% como péssima. Do outro lado. 12,9% dos entrevistados consideram a atual administração federal como ótima e outros 33,7% como boa. Os que não souberam ou não opinaram correspondem a 1,6%. Questionados se aprovavam ou reprovavam a gestão Lula, 59,8% disse aprovar, 35,4% afirmou que não aprova e outros 4,8% disseram não saber ou não opinaram. Em relação à faixa etária, a maior aprovação de Lula está entre os eleitores de 16 a 24 anos (69,3%), enquanto a maior reprovação fica entre os que têm entre 45 e 59 anos.