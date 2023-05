Governo Lula envia ministra dos Povos Indígenas ao Festival de Cannes, na França

Sonia Guajajara irá ao continente europeu participar da cerimônia anual de cinema que irá sediar o lançamento do Amazônia Fund Alliance

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra Sônia Guajajara durante sessão na Comissão dos Direitos Humanos em Brasília (DF), no dia 10 de maio



O governo federal irá enviar a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, para o Festival de Cannes, na França. O evento anual cinematográfico irá ocorrer no próximo domingo, 21, e irá sediar o lançamento do Amazônia Fund Alliance, um fundo de apoio da Better World Fund – entidade sem fins lucrativos com sede em Paris – que pretende auxiliar na preservação dos ecossistemas da região amazônica. Além da iniciativa, o fundo deverá garantir a instalação de captadores de água a comunidades ribeirinhas. Trata-se de uma parceria entre o Fundo Amazônia e a Federação Nacional das Associações, Centros e Clubes da Unesco do Brasil. Junto com a ministra, haverá a presença do secretário de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Almeida Júnior, e da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). No site do evento, a Better World Fund descreve o evento como uma iniciativa que visa unir “projetos através de muitas organizações brasileiras sem fins lucrativos que trabalham com empresas e empresas pioneiras voltadas para a sustentabilidade para apoiar mais de 300 tribos na Amazônia”. “Graças à parceria com a ComTxae, única empresa que opera diretamente na Mata Atlântica garantindo a logística e o abastecimento das tribos indígenas, a Federação conhece profundamente a cultura e a filosofia indígena e oferece o melhor suporte para a preservação dos ecossistemas amazônicos”, conclui a organização. Anualmente, a organização parisiense organiza eventos internacionais para fomentar encontros que possam financiar programas sociais. No encontro que acontecerá nos salões do Carlton Cannes Hotel, Guajajara será convidada de honra.