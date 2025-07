Governo Lula lança licitação de R$ 98 milhões para comunicação digital

Administração busca aprimorar esse setor, abrangendo atividades como moderação de conteúdo e análise de sentimentos, além de explorar novas abordagens de interação

O governo federal, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lançou uma nova licitação com o objetivo de selecionar três empresas que serão responsáveis pela gestão da comunicação digital da Secretaria de Comunicação Social (Secom). O valor estimado para essa contratação é de R$ 98,3 milhões, com um período de execução de 12 meses. A iniciativa surge após a suspensão do edital anterior, de R$ 197,7 milhões, que enfrentou uma crise devido a alegações de irregularidades em 2024 e foi suspensa. Com a nova licitação, a administração busca aprimorar sua comunicação digital, abrangendo atividades como moderação de conteúdo e análise de sentimentos, além de explorar novas abordagens de interação. O prazo para a execução do contrato é de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação, refletindo a intenção do governo de fortalecer sua presença nas redes sociais, especialmente diante da oposição.

As empresas interessadas devem elaborar um plano abrangente que contemple diversas plataformas digitais, incluindo Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Kwai. O foco será no engajamento orgânico e na ampliação do alcance das mensagens institucionais, além de promover programas federais voltados para públicos estratégicos, como jovens e famílias beneficiadas por políticas públicas.

A licitação anterior foi marcada por controvérsias, com denúncias de vazamentos de informações sobre as empresas que seriam escolhidas antes do anúncio oficial. Essa situação gerou desconfiança e levou à intervenção do Tribunal de Contas da União, que suspendeu o processo.

